أشرف صبحي: ندعم الأندية مثل المنتخب.. ومستعدون لاستضافة البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم اتفقوا مع مسؤولي استاد القاهرة على تأجيل أعمال الصيانة بالملعب حتى يوم 10 مايو المقبل.

أشرف صبحي، أضاف خلال مداخلة أُجريت بفضائية أون تايم، مساء اليوم الثلاثاء:"نحرص على دعم الأندية مثل المنتخب لأن اسم مصر لابد أن يكون خفاقًا عن طريق أنديتنا ورياضتنا".

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ورد وزير الرياضة على فكرة استقبال مصر لمنتخب البرازيل الأولميبي لمواجهة نظيره المصري، بالتشديد على الاستعداد لإقامة المباراة.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد تلقى خطابًا رسميًا من نظيره البرازيلي لمواجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا في أي مكان خلال نهاية شهر مارس الجاري.

وكان المنتخب المصري الأولبمي قد توّج بالنسخة المنصرمة من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ـ التي استضافتها بلاده ـ ليحجز مقعدًا للمشاركة في أولمبياد بكين 2020.