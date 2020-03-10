أثر لمشجع وفي.. قصة كفيف لم يمنعه "كورونا" من الحضور في مدرجات خاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في مدرجات ظهرت خاوية على عروشها بملعب الخفافيش، ظهر اثر لمشجع وحيد بعدما غابت الجماهيرعن التواجد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، الأمر الذي اجبر نادي فالنسيا الإسباني على استضافه منافسه اتلانتا الإيطالي وسط مدرجات فارغة من المشجعين، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

فالنسيا فقد في هذه المباراة لمساندة أنصاره في ظل إقامة المباراة بدون جماهير ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة وأن أتالانتا سافر لإسبانيا قادما من منطقة "لومباردي" إحدى أكثر الأماكن التي شهدت إصابات بفيروس كورونا.

وخلال المباراة أظهرت بعض اللقطات وجود تمثال مشجع فالنسيا فيسنتي نافارو الذي اعتاد حضور مباريات الفريق حتى وفاته رغم فقدانه بصره ودشن له النادي الإسباني تمثالا في العام الماضي.

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فيسنتي ظل لسنوات حريصا على التواجد في ملعب فالنسيا "ميستايا"، عن طريق شراء بطاقة موسمية تسمح له بحضور جميع مباريات الفريق على أرضه، حتى بعد فقدان بصره واظب على ما كان يفعله.

ومن جانبه، قام النادي الإسباني بتقديم لفتة رائعة للمشجع الكفيف رغم وفاته، فدشن له تمثالا في المقعد الذي كان يجلس عليه فيسنتي طوال فترة حضوره لمباريات النادي في "ميستايا".

يذكر أن مباراة الذهاب بين فالنسيا واتلانتا بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا فاز خلالها النادي الإيطالي على أرضه بنتيجة 4 أهداف لهدف.