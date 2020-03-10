مباشر دوري الأبطال.. فالنسيا 3-4 أتالانتا.. لايبزيج 2-0 توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لليوم الأول من إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فالنسيا الإسباني أمام أتالانتا الإيطالي ويلعب لايبزيج الألماني ضد توتنهام الإنجليزي.

وكان أتالانتا حقق على ملعبه انتصارا كبيرا أمام فالنسيا في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال بنتيجة (4-1)، وخسر توتنهام على ملعبه بهدف نظيف أمام لايبزيج.

فالنسيا 3-4 أتالانتا

تشكيل فالنسيا: ياسبر سيلسن، دانييل فاس، فرانسيس كوكلين، مختار دياخابي، خوسيه لويز جايا، جيوفري كوندوبيا، كارلوس سولير، دانييل باريخو، فيرنان توريس، كيفن جاميرو، رودريجو.

Advertisements

تشكيل أتالانتا: ماركو سبورتيلو، ماتيا كالدارا، لويس بالومينو، بيرات ديمسيتي، روبن جوسينس، ريمو فريلير، مارتن دي رون، هانز هاتيبور، أليخاندرو جوميز، يوسيب إيليشيتش، ماريو باشاليتش.

لايبزيج 3-0 توتنهام

تشكيل لايبزيج: بيتر جالوتشي، لوكاس كلوسترمان، دايوت أوباميكانو، مارسيل هالستنبيرج، نوردي موكيلي، كونراد لايمر، مارسيل سابيتزر، أنجيلينو، كريستوفر نكونكو، باتريك شيك، تيمو فيرنر.

تشكيل توتنهام: هوجو لوريس، سيرجي أورييه، توبي ألدرفيريلد، إريك دير، جافيت تانجانجا، ريان سيسيجنون، هاري وينكس، جيوفاني لو سيلسو، إيريك لاميلا، لوكاس مورا، ديلي آلي.

وانتظروا ملخصا للمباراتين فور نهايتهما..