استاد القاهرة يشهد مواجهتي الأهلي والزمالك الأفريقية مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفر لقاء أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، اليوم، عن احتضان ملعب القاهرة لمباراتي الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل.

واجتمع صبحي مع على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة والسيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، واللواء محمد زين، ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبدالوهاب، أمين مجلس الإدارة.

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وبحث الوزير خلال اللقاء تأجيل صيانة أرضية الملعب تمهيدا لاستضافة مباراتي الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى ١٠ مايو بدلا من الأول من شهر أبريل.

يذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان مع الوداد والرجاء خلال شهر مايو، وتقام مباراتي الذهاب في الدار البيضاء على أن تستضيف القاهرة مواجهتي العودة.