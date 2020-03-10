لايبزيج يفاجئ توتنهام بثنائية نظيفة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين لايبزيج وتوتنهام هوتسبير بتقدم الأول بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل في هذا الشوط مارسيل سابيتزر

لاعب لايبزيج في الدقيقة 10 ، بعد ان سدد كرة أرضية قوية من علي حدود منطقة الجزاء سكنت شباك لوريس حارس مرمي توتنهام.وفي الدقيقة 21 ، أضاف سابيتزر الهدف الثاني له ولفريقه ، من رأسية رائعة لم يستطع لوريس إبعادها عن مرماه لتسكن الكرة الشباك.يذكر ان توتنهام قد تلقي هزيمة علي أرضه امام لايبزيج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في لقاء الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.