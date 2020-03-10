أتالانتا يتقدم على فالنسيا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تقدم أتالانتا على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف خـلال المباراة الجارية على ملعب "ميستايا"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. أبطال أوروبا. سجل جوسيب إيليشيش لاعب أتالانتا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء والـ43 ، عبر ركلتي جزاء، في حين سجل كيفن جاميرو لاعب فالنسيا في الدقيقة الـ21. ، عبر ركلتي جزاء، في حين سجل كيفن جاميرو لاعب فالنسيا في الدقيقة الـ21. الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب، بإيطاليا على ملعب "سان سيرو"، برباعية مقابل هدف للفريق الإيطالي.

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