الأهلي يتغلب على الجزيرة في نصف نهائي دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على فريق الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بنصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال التي تقام بنظام Best of 5. النادي بالجزيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بنصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال التي تقام بنظام Best of 5. وانتهت المباراة بفوز أصحاب القلعة الحمراء بنتيجة 80 مقابل 74 للجزيرة. وبهذه المباراة اصبحت النتيجة 2 للاهلي مقابل 1 للجزيرة. وكان الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولي والثالثة بينما حقق الجزيرة الفوز في المباراة الثانية.

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