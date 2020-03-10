شاهد.. مشجع وحيد يحضر مباراة فالنسيا وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا

تقام حاليًا مباراة فالنسيا الإسباني ونظيره أتالانتا الإيطالي المقامة على ملعب مستايا معقل الخفافيش في إسبانيا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بدون جمهور بعد صدور قرار بمنع حضور الجماهير المباراة بسبب تفشي مرض كورونا في البلاد.

وحرص مشجعو فالنسيا على وضع تمثال لأكبر مشجعي الفريق الذي يدعى فيسنتي نافارو ، بمدرجات مباراة أتالانتا وفالنسيا، رغم خلو المدرجات من الجماهير، وذلك لحث لاعبيهم على تحقيق الفوز والثأر من النتيجة التي تلقاها فريقهم في إيطاليا، بعد السقوط

برباعية مقابل هدف في الذهاب.ويعتبر نافارو، من مشجعي الفريق الإسباني القدامى، الذي اعتاد علي حضور مباريات الخفافيش علي ملعبه حتي موته، علي الرغم من أنه كفيف.



والجدير بالذكر ان فالنسيا قد تلقي هزيمة قاسية من أتالانتا في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.