نتائج الجولة الخامسة من دوري مرتبط اليد 2000

أسفرت نتائج مسابقة كرة اليد بدورى مرتبط محترفين ٢٠٠٠ عقب انتهاء الجولة الخامسة عن النتائج التالية ..

المجموعه الأولى

فوز الاوليمبى على سموحة بنتيجة 23/31

فوز الزهور على البنك الاهلى بنتيجة 19/22

فوز طلائع الجيش على جزيره الورد بنتيجة 19/25

فوز سبورتنج على الحوار بنتيجة 25/43

المجموعه الثانية

فوز الجزيره على المعادى بنتيجة 27/29

فوز اكتوبر على حدائق الاهرام بنتيجة 22/31

فوز هليوبلس على اصحاب الجياد بنتيجة 21/31

فوز الطيران على الفيوم بنتيجة 7/27



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