بروفة مدينة نصر تطمئن مدرب بتروجت قبل لقاء الترسانة

وقف علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت على لاعبيه من البدلاء وبعض الاساسيين في لقاء مدينة نصر الودي اليوم بستاد بتروسبورت استعدادا للقاء الترسانة ببتروسبورت

يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ18 للدوري الممتاز ب " مجموعة القاهرة".

وتغلب بتروجت على مدينة نصر في اللقاء

الودي بثلاثة اهداف نظيفة.

كان الفريق البترولي قد تعادل مع القناه بملعبه بدون اهداف امس بالجولة الـ17.

وتراجع بتروجت للمركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا ونقطتين عن الداخلية الثاني.