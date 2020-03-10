اخبار الرياضه

بروفة مدينة نصر تطمئن مدرب بتروجت قبل لقاء الترسانة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقف علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت على  لاعبيه من البدلاء وبعض الاساسيين في لقاء مدينة نصر الودي اليوم بستاد بتروسبورت استعدادا للقاء الترسانة ببتروسبورت

يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ18 للدوري الممتاز ب " مجموعة القاهرة".

 وتغلب بتروجت على مدينة نصر في اللقاء

الودي بثلاثة اهداف نظيفة.

كان الفريق البترولي قد تعادل مع القناه بملعبه بدون اهداف امس بالجولة الـ17.

وتراجع بتروجت للمركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا ونقطتين عن الداخلية الثاني.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروفة مدينة نصر تطمئن مدرب بتروجت قبل لقاء الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا