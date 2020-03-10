إنبي في معسكر مغلق استعدادا للقاء بيراميدز غدا

انتظم فريق انبي في معسكر مغلق استعدادا للقاء بيراميدز غدا" الأربعاء" بملعب بتروسبورت ،ضمن الجولة الـ18 للدوري الممتاز. واختار حلمي طولان المدير الفني 22 لاعبا للدخول في المعسكر بعد مران اليوم المسائي ،حيث تخلو قائمة الفريق من الإصابات والايقاف. الفريق من الإصابات والايقاف. كان إنبي قد تعادل في الجولة الأخيرة مع طلائع الجيش سلبياً ، ويحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة

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