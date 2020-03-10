قائمة الرجاء المطروحي لمواجهة الحمام في دوري القسم الثاني

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المطروحي عن قائمة فريقة لمواجهة نظيره الحمام غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري القسمالثاني في مجموعة بحري.
وحاءت قائمة الرجاء كالتالي:
محمود الموجي، جون سيلا، محمد ابو سريع، عبدالعزيز معوض، رزق عبدالحليم، خالد أبو ذيادة، عزت جمال ،سامي عبدالستار، طارق سالم، عمرو شعبان، أحمد لورد، محمد باستن، إبراهيم جمال، محمد إسماعيل ، هشام صلاح، احمد إسماعيل ، محمود قرني، غريب ياسر.
ويدخل الرجاء المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الحمام المركز العاشر برصيد 17 نقطة.
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