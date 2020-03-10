الثلاثاء المقبل.. بتروجت والترسانة في الممتاز " ب"

قررت لجنة المسابقات" القسم الثاني" بإتحاد الكرة إقامة مباراة بتروجت والترسانة يوم الثلاثاء المقبل بملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ18 بالممتاز ب، بدلاً من الإثنين نظرا لإقامة مباراة وادي دجله وحرس الحدود الإثنين في الجولة الـ19 للدوري الممتاز. الإثنين نظرا لإقامة مباراة وادي دجله وحرس الحدود الإثنين في الجولة الـ19 للدوري الممتاز. بينما تقام المباريات الخمسة بالمجموعة يوم الإثنين في نفس الجولة. الإثنين في نفس الجولة. كان الفريق البترولي قد تعادل مع القناه بملعبه بدون أهداف أمس بالجولة الـ17،وتراجع للمركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا ونقطتين عن الداخلية الثاني.

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