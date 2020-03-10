تشكيل لايبزيج لمواجهة توتنهام هوتسبير بدوري ابطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني للايبزيج الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة توتننهام هوتسبر ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:-

في حراسة المرمي: جولاسكي.

الدفاع: دايو أوبامكانو، ومارسيل هاليستنبيرج، ولوكاس كلوسترمان.

الوسط: كريستوفر نكونكو، وكونراد لايمير، ومارسيل سابيتزير، وباتريك تشاك، و يمينا نوردي موكيلي، وخوسيه أنجيلنو.

الهجوم: تيمو فيرنر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز لايبزيج بهدف نظيف . دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي:-في حراسة المرمي: جولاسكي.الدفاع: دايو أوبامكانو، ومارسيل هاليستنبيرج، ولوكاس كلوسترمان.الوسط: كريستوفر نكونكو، وكونراد لايمير، ومارسيل سابيتزير، وباتريك تشاك، و يمينا نوردي موكيلي، وخوسيه أنجيلنو.الهجوم: تيمو فيرنر.وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز لايبزيج بهدف نظيف .

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