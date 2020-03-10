تاريخ المواجهات المباشرة | ليفربول – أتلتيكو مدريد

يترقب عشاق الكرة الأوروبية قمة كروية من العيار الثقيل، بين ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد رود، مساء غد الاربعاء الموافق 11-3-2020، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

الروخي بلانكوس حقق المطلوب منه في مباراة الذهاب وفاز بهدف نظيف أحرزه الإسباني شاؤول نيجويز على ملعب واندا ميتروبوليتانو، لتكون الفرصة الوحيدة أمام الريدز هو الفوز بفارق هدفين من أجل الصعود أو الفوز 1/3.

ويدخل ليفربول موقعة الإياب في ظروف عصيبة بسبب غياب أحد أهم أعمدة الفريق الحارس الدولي البرازيلي “أليسون بيكر” بداعي الإصابة، كما أن مشاركة نجم الوسط “جوردان هندرسون” محل شك.

واستعاد الريدز جزء من مستواه المعهود بالفوز الصعب الذي حققه على ضيفه بورنموث في الدوري مطلع هذا الموسم، إذ سقط الفريق في ثلاث خسائر متتالية في ثلاث جبهات مختلفة “دوري أبطال أوروبا أمام الأتلتي، والدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد، وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي“.

بينما يدخل أتلتيكو مدريد بكامل قوته الضاربة، بعدما شهدت الحصة التدريبة الأخيرة، عودة نجمه المصاب ليمار، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته أمام ليفربول في مباراة الذهاب، وكذلك جواو فيلكس وكيران تريبير.

تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد

يستعرض معكم “الخليج 365” تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل موقعة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

جمعت ليفربول وأتلتيكو مدريد – قبل مباراة الأربعاء – 5 لقاءات في مناسبات مختلفة، كان الفوز من نصيب أتلتيكو مدريد في مباراتين، بينما فاز ليفربول في مباراة واحدة، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين.

ولعل أهم مواجهة ترجع إلى عام 2010 عندما تقابلا في الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة للمسمى القديم للدوري الأوروبي “كأس الاتحاد الأوروبي”، ليترشح الأتلتي ويهزم فولهام في النهائي.

خلال الـ 5 مواجهات السابقة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، كان بينهما ثلاث مواجهات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومبارتان في مسابقة الدوري الأوروبي، وسجل فريق الميرسيسايد 4 أهداف بينما أحرز فريق الهنود الحمر 5 أهداف.

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دوري أبطال أوروبا

كانت بداية مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد في عام 2008، وذلك عندما وقعا معًا في مجموعة واحدة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيطر التعادل على مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 1/1.

وقتها نجح الريدز في تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة وجاء الفريق الإسباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وفي دور 16 واصل ليفربول طريقه بعدما أخرج ريال مدريد، بالفوز عليه بمجموع المبارتين بخماسية نظيفة، وأكمل طريقه ليأتي دور نصف النهائي الذي شهل سقوطه على يد تشيلسي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

على الجانب الأخر ودع مبكرًا أتلتيكو مدريد البطولة الأوروبية في مفاجأة كبيرة على يد بورتو البرتغالي، ووقتها حسم مانشستر يونايتد اللقب الأوروبي عام 2008 بعد فوزه على تشيلسي 5-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لكل فريق في موسكو.

الدوري الأوروبي

تجدد اللقاء بين ليفربول وأتلتيكو عام 2010، لكن هذه المرة في بطولة الدوري الأوروبي في دور نصف النهائي، واستطاع فريق المدرب “كيكي فلوريس سانشيز” الإطاحة بنجوم ليفربول بقيادة ستيفن جيرارد، والوصول للمباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف نظيف على ملعبه القديم “فيثنتي كالديرون”، بينما عاد ليفربول بالفوز بهدفين لهدف في ملعب آنفيلد روود، لكن الأتلتيكو استفاد بقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

وشهدت مباراة الإياب سيناريو دراماتيكي، فبعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز ليفربول بهدف نظيف، وتحول اللقاء إلى أشواط إضافية رد نجم مانشستر يونايتد السابق “دييجو فورلان” على هدف يوسي بن عيون بهدف قاتل في الدقيقة 102، ليعلن تأهل الهنود الحمر إلى النهائي الحلم الذي احتضنته مدينة هامبورج.

بينما جاءت أخر المواجهات بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في المنافسات الحالية من دوري أبطال أوروبا 2020، وحقق أبناء سيميوني الفوز في المعركة الأولى بهدف نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ثمن النهائي، وأحرز هدف المباراة الوحيد ساول نيغويز في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.