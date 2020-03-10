بالصور | مدرب الهلال “رازفان لوشيسكو” يُثير اهتمام الإغريق!

يعيش مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، فترة هي الأروع في مسيرته المهنية، حيث وسع فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه “النصر” إلى 8 نقاط، بعد مرور 21 جولة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

التصدر الرائع لمسابقة الدوري السعودي، جاءت بعد شهرين ونصف من مشاركة مميزة للفريق في كأس العالم للأندية “قطر 2019″، بفضل التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وتعاقد الهلال مع التقني الروماني الصيف الماضي قادمًا من فترة تألق أخرى مع نادي باوك سالونيكا اليوناني، حيث قاده لوشيسكو لتحقيق الدوري اليوناني الممتاز دون أي هزيمة، وظفر في العام ذاته ببطولة كأس اليونان.

اهتمام الإغريق

نجاحات رازفان لوشيسكو دفعت وسائل الإعلام اليونانية المختلفة لمواصلة متابعته مع الهلال، واليوم الثلاثاء أبرزت صحيفة “thrakisports” اليونانية تواجد المدرب صاحب الـ51 عامًا في قائمة أفضل 10 مدربين في العالم، بحسب موقع “كلوب وورلد رانكنج” العالمي المتخصص في تصنيفات الأندية والمدربين.

وقالت صحيفة thrakisports “تميز جديد لمدرب باوك السابق رازفان لوشيسكو، يبدو أن الروماني في ذروة حياته المهنية كمدرب. بعد فوزه بالدوري اليوناني مع باوك دون أي هزيمة، وتحقيق الكأس المحلية، ثم التتويج لاحقًا مع فريقه الحالي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، ارتفعت سمعة الروماني كمدرب بشكل هائل”.

وأوضح المصدر ذاته “الموقع العالمي clubworldranking صنف لوشيسكو من بين أفضل عشرة مدربين على هذا الكوكب، حتى أنه تفوق على دييجو سيميوني، المدرب الأسطوري لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني. فيما يتصدر يورجن كلوب مدرب ليفربول هذه القائمة”.

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هذا ويقوم موقع “clubworldranking” باحتساب آخر 52 نتيجة لكل مدرب، ثم يتم “وزن” كل نتيجة من منظور قوة المنافسة الداخلية والمكونات المختلفة للبطولات، ويتم بعدها تحويل النتائج إلى نقاط.

عنوان التميز

كان الهلال قد فاز في آخر مبارياته بالدوري على الاتفاق بهدف دون رد، وهذا الفوز هو السادس على التوالي للفريق.

ولم يتعرض “الزعيم العالمي” لأي هزيمة خلال 16 مباراة متتالية، وهو ما مكن لوشيسكو من الظفر بجائزة أفضل مدرب بالسعودية عن شهر فبراير 2020.

واكتسح لوشيسكو الأرقام مع الهلال منذ بداية عام 2020، حيث يعتبر أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات برصيد 11 فوز، وأقل الأندية خسارة دون أي هزيمة، وأكثر الأندية تسجيلاً للأهداف برصيد 25 هدفًا.

كما أن الهلال، تحت قيادة لوشيسكو، بات أقل الأندية استقبالاً للأهداف برصيد 10 أهداف، وهو أكثر الأندية حفاظًا على نظافة الشباك “clean sheet” وذلك في 6 مباريات.