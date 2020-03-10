نتيجة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يستقبل فريق لايبزيج الألماني نظيره “توتنهام ” الإنجليزي، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020، ضمن إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ريد بول آرينا”، بإدارة من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو”.

وسيسعى فريق الثيران الحمراء متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، إلى تكرار نتيجة الذهاب لتأكيد جدارته في حجز مقعدًا في دور ربع النهائي.

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وكان فريق لايبزيج قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله “تيمو فيرنر” المهاجم الواعد من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح فريقه فوزاً مستحقًا.

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بينما يدخل فريق توتنهام الفريق الضيف المباراة، وهو في اسوء حالة ممكنه، حيث لم يتذوق الفريق اللندني طعم الإنتصار منذ هزيمته في مباراة الذهاب، حيث ودع بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وخسر مبارتين في الدوري وتعادل في واحدة.

وسيفتقد السيبرز إلى جهود نجمي الفريق “هاري كين وسون هيونج مين” بسبب الإصابة، وانضم إليهم مؤخرًا “ستيفن بيرجوين” لتعرضه إلى التواء قوي على مستوى الكاحل الأيسر، في المباراة الأخيرة امام “بيرنلي”.

وسيسعى “جوزيه مورينيو” إلى تجاوز كل هذه الصعاب وإعادة ترتيب أوراقه، لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب، لخطف بطاقة العبور إلى الدور الموالي.

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