اشتباه بإصابة "مبابي" بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي خضع اليوم لاختبار لتحديد إمكانية إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وغاب مبابي عن تدريبات نادي العاصمة الفرنسية خلال اليومين الماضيين بسبب التهاب اللوزتين.



وكإجراء وقائي أخضع الجهاز الطبي لنادي سان جيرمان اللاعب الفرنسي لاختبار لتحديد إمكانية إصابته بالفيروس.



وأوضحت الصحيفة أن نتائج الاختبار ستظهر في وقت متأخر من هذه الليلة أو صباح غد الأربعاء.



وتسبب غياب المهاجم الشاب في إثارة شكوك بشأن مشاركته في مواجهة بوروسيا دورتموند غدا في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما أن سان جيرمان خسر في ألمانيا ذهابا بنتيجة 2-1.

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