رياضة | حالة ذعر في باريس سان جيرمان.. مبابي يخضع لفحص "كورونا"

أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، الى خضوع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي للفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت صحيفة فرانس فوتبول أن مبابي غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان اليومين الأخيرين بسبب معاناته من آلام على مستوى اللوزتين، وهو ما ألزمه للخضوع للفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا.

كما أكدت الصحيفة أن نتائج الفحص كانت سلبية، وهو ما يجعله في قائمة المدرب توماس توخيل لمواجهة بوريسيا دورتموند في إطار إياب الدور ثمن النهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.