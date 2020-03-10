رياضة | أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 10 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 10 / 3 / 2020:

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة سموحة غدا الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي ضمت كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي

خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سموحة مساء غد الأربعاء.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد فايلر كلا من :-

حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود متولي وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا بسبب الإصابة، وجونيور أجاي وياسر إبراهيم ومحمود "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة وشريف إكرامي لوجهة نظر فنية

لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

تعرض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لضربة موجعة بعد تعرض نجم االفريق لإصابة خطيرة.

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وكشف أحمد عادل، طبيب فريق كرة السلة رجال بالأهلي، عن إصابة يوسف المعداوي لاعب الفريق، بقطع في وتر أكيلس بالقدم اليمنى.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي، أن اللاعب أجرى الفحوصات والأشعة اللازمة التي أكدت صحة التشخيص المبدئي، ومن المقرر أن يخضع لجراحة في الوتر غدًا الثلاثاء تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

وكان اللاعب قد شعر بألم شديد في التدريبات قبل بضعة أيام في أول ظهور له مع الفريق الأول لكرة السلة بعد فترة غياب بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي على خلفية إجراء اللاعب لجراحة غضروف الركبة في سبتمبر الماضي.

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

باتت فرص لحاق الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمواجهة سموحة المقرر لها غدًا صعبة للغاية بسبب الإصابة.

ويعاني معلول من إجهاد في العضلة الأمامية حيث اشتكى منها عقب مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية، فيما تعرض جيرالدو للإصابة بإلتواء في الكاحل خلال نفس المباراة.

وأصبح الثنائي أقرب لعدم اللحاق بمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية.

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة المرض الذي يعاني منه لاعب الأهلي مؤمن زكريا ، وأرجعت لإصابته بالحمى في وقت سابق مع الفريق الأحمر، خلال أحد مواجهاته الأفريقية.

وعلى الرغم من غرابة الأقاويل ، طبيا وعلميا، حيث لا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

وأضافت التقارير الصحفية: لم يتحدث الأطباء الألمان والإسبان عن تلك العدوى عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق، ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ هذه الأقاويل غير صحيحة.

الأهلي يعلن جاهزية أجايي ويثير الجدل حول رمضان صبحي

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي جديد اليوم الثلاثاء قبل انطلاق التدريب للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وحرص صبحي على التواجد في مقر النادي أمس واستكمال برنامجه التأهيلي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية، فيما يخضع لفحص طبي اليوم قبل مشاركته في المران.

ويؤدي الأهلي تدريبه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من جنوب إفريقيا.