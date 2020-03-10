سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير ليس عدلا

الثلاثاء 10 مارس 2020

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن مواجهة ليفربول دون جماهير، في معقل الريدز "أنفيلد" غدًا الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب فيروس كورونا، ليس عدلا لأصحاب الأرض.



وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالتأكيد سنواجه غدًا منافسًا كبيرًا، لديه العديد من المتغيرات والأرقام القياسية".

وتابع: "سيتعين علينا بذل جهد كبير لمجاراتهم، والتجارب دائمًا مفيدة، لكن لا بد من تلافي تكرار الأخطاء".

وأضاف: "ليفربول فريق يلعب بمستوى عال في السنوات الأخيرة، وسيتطلب لمواجهته التركيز، وإذا نجحنا في اللعب بالطريقة التي يمكن بها إيذائهم، سنضرهم بكل تأكيد".

وتابع: "أفكاري للمباراة؟ الحقيقة تظهر على أرض الملعب، ويوجد وقت تُعاني فيه، وستظهر السلبيات، لكنني لا أعتقد أن طريقتنا ستختلف غدًا، بعد 8 سنوات باللعب بأسلوب معين بالتأكيد سنعتمد عليه".

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وعن سيناريو تورينو الموسم الماضي ضد يوفنتوس، أوضح: "لم نتمكن من اللعب أو المنافسة، وسنحاول تغيير الأمور والعبور إلى الدور المقبل".

وبسؤاله عن الشكوك حول مشاركة موراتا، أجاب: "سوف نرى موقفه في المران، ولست متعجلا، ولدي ما يكفي من الأفكار، وهو لن يكون خارج ما أخطط له".

وأردف: "إصابة أليسون؟ سان ميجيل هو حارس مرمى عظيم أيضًا، ولعب سنوات رائعة وقوية للغاية سابقًا".

واستكمل: "تجربة أنفيلد؟ لم أخضها كلاعب أو مدرب، حيث لم تتح لي الفرصة سابقًا، فهو ملعب رائع، وفريق صاحب نتائج تاريخية".

وعن غياب الجماهير، واصل: "اللعب دون جماهير لن يكون عادلا، فاللعب كزائر في وجود هذا المرض يحرم صاحب الأرض من أفضليته، لكن ليس لدينا الكثير من القوة لاتخاذ القرارات، وهم يعملون من أجل الأفضل لهذا العالم".

وتابع: "تمنيت لو أن الجماهير كانت حاضرة في مباراة الغد، فاللعب من دونهم ليس عدلا لليفربول".

واختتم: "الخوف من العدوى؟ نحن مثلكم، نشعر بما تشعرون به".