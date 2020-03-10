برشلونة يحسم مصير نجمه!

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راكيتيتش كانت حتى وقت قريب من أعمدة برشلونة.

بعدما عبر في أكثر من مرة عن عدم رضاه على وضعه مع برشلونة، يرى تقرير صحفي أن إدارة النادي الكتالوني حسمت مصير لاعب كان على مدى السنوات الأخيرة الماضية من بين أعمدة الفريق الرئيسية.

لم يتردد متوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش في التعبير أكثر من مرة عن عدم رضاه على وضعه مع برشلونة، فالدولي الكرواتي يجلس كثيراً على دكة البدلاء، ولا يحصل على دقائق لعب كثيرة تتيح له إمكانية إبراز قدراته فوق المستطيل الأخضر.

وكان إيفان راكيتيتش على مدى السنوات الماضية من أعمدة برشلونة، فقد أظهر علو كعبه سواء مع النادي الكتالوني أو منتخب كرواتيا، الذي وصل في مونديال روسيا 2018 إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

لكن، يبدو أن "شكوى" إيفان راكيتيتش المستمرة قد وصل صداها أخيراً إلى إدارة النادي الكتالوني، التي تخطط لضخ دماء جديدة في الفريق، خاصة وأن مستوى "البلوغرانا" غير مستقر منذ بداية الموسم الحالي.

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فقد أورد "راديو كتالونيا" أن برشلونة، قرر التخلص من لاعبه إيفان راكيتيتش في نهاية الموسم الحالي، إذ ترى إدارة برشلونة أن الوقت قد حان لرحيل راكيتيتش عن الفريق، الذي فاز معه بعدة ألقاب كروية.

وتابع نفس المصدر أن النادي الكتالوني، سيسعى لضم لاعب في مركز راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية، وأردف أن برشلونة يُفكر في القيام بصفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، يحصل بموجبها "البيانكونيري" على إيفان راكيتيتش، فيما يضم برشلونة البرازيلي دوغلاس كوستا.

تجدر الإشارة إلى أن إيفان راكيتيتش (32 عاماً)، كان قريباً للغاية من الرحيل عن برشلونة في الموسم الماضي، وذلك بعدما عبر أكثر من فريق أوروبي كبير عن رغبته في ضم الدولي الكرواتي على غرار: باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.