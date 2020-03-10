ليفربول يتسلح بالحماس والخبرة للإطاحة بالأتلتيكو

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تنتظر جماهير ليفربول من يورغن كلوب أن ينتزع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

يخوض ليفربول مباراة مصيرية أمام أتلتيكو مدريد برسم إياب مسابقة دوري أبطال أوروبا. "الريدز" سيحاول تدارك خسارة الإياب وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور القادم مُستفيداً من عدة عوامل.

تحبس جماهير ليفربول أنفاسها، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة فريقها أمام أتلتيكو مدريد، برسم إياب الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويُواجه "الريدز" خطر الإقصاء من البطولة، عقب سقوطه في مباراة الذهاب بالعاصمة الإسبانية مدريد بهدف دون رد.

ورغم إمكانية إقصاء ليفربول وفشله في الحفاظ على لقبه، الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب توتنهام، إلا أن "الريدز" يمتلك عدة مفاتيح ترجح كفته لإلحاق الهزيمة بالأتلتيكو، والتأهل بالتالي إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

واستطاع ليفربول استعادة توازن مؤخراً، بعدما تجرع طعم الهزيمة في مبارتين متتاليتين أمام واتفورد وتشيلسي. وأظهر "الريدز" شخصيته وحول تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بهدفين لواحد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتوقع أن يستعيد ليفربول أيضاً توازنه محلياً على حساب أتلتيكو مدريد، مُستفيداً من أكثر من عامل مهم.

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خبرة كبيرة

في الموسم الماضي، نجح ليفربول بشكل باهر في قلب الطاولة على برشلونة، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تدارك "الريدز" خسارته بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، ليفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة.

ويمتلك ليفربول من الخبرة الكافية لتكرار نفس السيناريو أمام أتلتيكو مدريد، الذي تراجع مستواه كثيراً بالمقارنة مع السنوات الماضية. كما أن الفوز بفارق هدفين (مع عدم تلقي أي هدف) أمر جد ممكن بالنسبة لليفربول،خاصة وأن يمتلك هجوماً قويا بقيادة "الثلاثي الناري" صلاح، ماني وفيرمينيو.

وكان محمد صلاح، قد توعد أتلتيكو مدريد في مباراة العودة، إذ كتب الدولي المصري على حسابه الخاص، في موقع التواصل الاجتماعي أن ملعب الأنفيلد (معقل ليفربول) ينتظر.