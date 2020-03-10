شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مباراتا الأهلي والزمالك باستاد القاهرة وتأجيل صيانة الملعب الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد«الفريد» المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدا لاستضافة مباراتي الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل.
وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى ١٠ مايو بدلا من الأول من شهر إبريل.
وقد أكد وزير الرياضة على أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التي تشارك في المنافسات الإفريقية لهم كامل الدعم في مشوارهم الإفريقي، مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وتضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخرا.
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