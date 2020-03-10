شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخوض لقاء إيطاليا بدون جماهير خوفًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم خوض منتخب بلاده مباراته الودية أمام نظيره الإيطالي، بدون جماهير بسبب تفشي مرض كورونا.
وأشار الاتحاد الألماني إلى أن مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية، والتي من المقرر 31 مارس الجاري، ستلعب بدون حضور الجماهير.
ومن المقرر أن يخوض منتخب إيطاليا وديتين، خلال شهر مارس الحالي، الأولى أمام إنجلترا يوم 27 على ملعب ويمبلي، ثم ألمانيا يوم 31 على ملعب مورلوك.
ويأتي قرار الاتحاد الألماني بإقامة المباراة بدون جماهير بعد أزمة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، والذي أدى إلى تعليق جميع المسابقات في البلد إلى يوم 3 إبريل المقبل.
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