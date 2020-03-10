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يوفنتوس يتلقى نبأ سعيد 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لحل عقدة بطولة ، التي لم يستطع الفريق الفوز بها منذ عقد طويل من الزمان، بعدما خسرت السيدة العجوز عدة نهائيات بالعقد الأول من القرن الحالي.

ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فقد تلقت إدارة نادي يوفنتوس نبأ جيد بعودة جورجيو كيليني قائد البيانكونيري، في ظل حاجة الفريق الدفاعية نتيجة عدم قدرة ماتياس دي ليخت الهولندي الوافد على سد الثغرة، التي خلفها اللاعب نتيجة الإصابة.

وبعث كيليني الأمل، في قلوب الجماهير وإدارة النادي نتيجة عودته، حيث أنه من أبرز اللاعبين المتواجدين من أصحاب عناصر الخبرة الكبيرة والقدرة على مساعدة الفريق للتتويج بقادم البطولات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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