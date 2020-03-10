شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تطالب بتخفيف اللوائح المالية الأوروبية للحد من تداعيات كورونا الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشير، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده ضمان توريد الأدوية وفتح خطوط ائتمان للشركات الصغيرو، كجزء كم برنامج يهدف إلى التخفيف من وطأة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.



وقال سانشيز بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنه طالب بتخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة اقتصاده بشكل أكبر في مواجهة تفشي الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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