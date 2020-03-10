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ريال مدريد مستاء من زيدان ويبحث عن بديل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

افادت تقارير صحفية اسبانية ان رئيس نادي ​ريال مدريد​ فلورينتينو بيرز غير سعيد باداء المدرب الفرنسي ​زيدان​ مع النادي الملكي ويعتزم اقالته مع نهاية الموسم الحالي في حال استمرا الوضع على ما هو عليه.

ويعيش المدير الفني للريال زيدان تجربة ثانية مع النادي الملكي بعد تجربة اولى ناجحة تمكن فيها من حصد ثلاث القاب دوري ابطال اوروبا في ثلاث سنوات متتالية.

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الا ان سوء النتائج الاخيرة وخسارته لصدارة الدوري بعد الخسارة من ريال بيتيس في الجولة الماضية جعل زيدان في موضع شك حول قدرته على تولي تدريب النادي.

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان المدرب السابق لتوتنهام الانكليزي ماوريسيو بوتشتينو يقع على ردار النادي الملكي

وافادت الصحيفة في ان المدرب الارجنتيني يقع على رأس اولويات بيريز كبديل محتمل لزيدان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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