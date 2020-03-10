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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد مستاء من زيدان ويبحث عن بديل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
افادت تقارير صحفية اسبانية ان رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيرز غير سعيد باداء المدرب الفرنسي زيدان مع النادي الملكي ويعتزم اقالته مع نهاية الموسم الحالي في حال استمرا الوضع على ما هو عليه.
ويعيش المدير الفني للريال زيدان تجربة ثانية مع النادي الملكي بعد تجربة اولى ناجحة تمكن فيها من حصد ثلاث القاب دوري ابطال اوروبا في ثلاث سنوات متتالية.
الا ان سوء النتائج الاخيرة وخسارته لصدارة الدوري بعد الخسارة من ريال بيتيس في الجولة الماضية جعل زيدان في موضع شك حول قدرته على تولي تدريب النادي.
وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان المدرب السابق لتوتنهام الانكليزي ماوريسيو بوتشتينو يقع على ردار النادي الملكي
وافادت الصحيفة في ان المدرب الارجنتيني يقع على رأس اولويات بيريز كبديل محتمل لزيدان.
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