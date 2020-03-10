ريال مدريد مستاء من زيدان ويبحث عن بديل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

افادت تقارير صحفية اسبانية ان رئيس نادي ​ريال مدريد​ فلورينتينو بيرز غير سعيد باداء المدرب الفرنسي ​زيدان​ مع النادي الملكي ويعتزم اقالته مع نهاية الموسم الحالي في حال استمرا الوضع على ما هو عليه.



ويعيش المدير الفني للريال زيدان تجربة ثانية مع النادي الملكي بعد تجربة اولى ناجحة تمكن فيها من حصد ثلاث القاب دوري ابطال اوروبا في ثلاث سنوات متتالية.

Advertisements

الا ان سوء النتائج الاخيرة وخسارته لصدارة الدوري بعد الخسارة من ريال بيتيس في الجولة الماضية جعل زيدان في موضع شك حول قدرته على تولي تدريب النادي.

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فان المدرب السابق لتوتنهام الانكليزي ماوريسيو بوتشتينو يقع على ردار النادي الملكي

وافادت الصحيفة في ان المدرب الارجنتيني يقع على رأس اولويات بيريز كبديل محتمل لزيدان.