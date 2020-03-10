شكرا لقرائتكم عز الدين بهادر ينتقد تجاهل اتحاد الكرة لرقمه القياسي في موسوعة جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عز الدين بهادر لاعب نادي ٦ اكتوبر صاحب الـ٧٥ عاما، اتحاد الكرة المصري بداعي عدم مساندته لتسجيل رقمه القياسي في موسوعة جينيس بعدما سجل هدفا في مرمي جينيس بدوري القسم الثالث ليصبح اكبر لاعب في العالم يسجل في مسابقة رسمية ويحطم رقم الياباني ميورا الذي سجل هدفا في سن الـ٥٠. وكتب بهادر علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " فيفا اهتم واتحاد الكرة المصري حتي هذه اللحظة رافض يبعتلي المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم باسمي Advertisements ١- تقرير حكم المباراة ٢- ID الحكم مختومة من الاتحاد ٣- تقرير اتحاد الكرة عني وعن النادي ٤-فيديو المباراة ( انا والنادي صورنا الفيديو لان اتحاد الكرة لم يرسل مصور رغم طلبي ذلك )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين بهادر ينتقد تجاهل اتحاد الكرة لرقمه القياسي في موسوعة جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.