شكرا لقرائتكم مؤمن والوليلي يدخلان موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في الاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في انجاز فريد للرياضة المصرية على وجه العموم وداخل لعبة الاسكواش على بصفة خاصة دخل الزوجان المصريان، طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، ورنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، موسوعة جينيس للأرقام القياسية..جاء دخول الثنائي المصري للموسوعة على خلفية تتويجهما ببطولة العالم في لعبة الاسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة واحدة معا وفي نفس اللعبة أيضا.

وكانت رنيم الوليلي قد حصدت لقب بطولة العالم في عام 2017، فيما حصد طارق مؤمن اللقب في بداية الموسم الجاري وبالتحديد في نوفمبر الماضي، وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية، وفاز محمد الشوربجي على منافسه ماثيو كستانيت بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة دور الـ 16 من البطولة، حيث استغرقت المباراة 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-9، فيما فاز طارق مؤمن على منافسه الإنجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8.

Advertisements



504e342a-7012-4711-9ed3-35292513774c

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.