شكرا لقرائتكم تأجيل صيانة استاد القاهرة لـ10مايو بسبب مبارتي الاهلى والزمالك في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم ،الثلاثاء، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كل من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدا لإستضافة مباراتي الاهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل.

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وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الادارة تأجيل الصيانة الي ١٠ مايو بدلا من الاول من شهر أبريل.

وأكد وزير الرياضة على أن قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية لهم كامل الدعم في مشوارهم الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتين من نصيب الأندية المصرية وتضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخرا.