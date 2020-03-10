شكرا لقرائتكم غياب نوح الموسى عن الأهلي 10 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الأهلي يوم الثلاثاء أن متوسط ميدانه نوح الموسى أجرى عملية جراحية في دبي لعلاج الفتاق الرياضي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، على أن يعود إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد 10 أسابيع.

وأشار أهلي جدة في بيانه إلى أن الموسى (29 عاماً) أجرى العملية على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول، وسيخضع للراحة مدة أسبوعين قبل العودة إلى البرنامج التأهيلي الذي يستمر 8 أسابيع.

وخاض الموسى 7 مباريات فقط في مسابقة الدوري مع أهلي جدة خلال الموسم الحالي، آخرها الفوز على الاتفاق 3-2 في مطلع فبراير الماضي.