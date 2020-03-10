شكرا لقرائتكم ليفربول يعوّل على "جحيم آنفيلد" لتجاوز أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أقل من عام واحد، قدم ليفربول الإنجليزي ريمونتادا رائعة وقلب خسارته صفر - 3 أمام برشلونة الإسباني ذهابا إلى فوز كبير 4 -3 بالتغلب عليه 4-صفر في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والآن، يحتاج ليفربول إلى تحويل تأخره بهدف نظيف ذهابا إلى فوز ثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء إذا أراد العبور لدور الثمانية بالبطولة واستكمال رحلة الدفاع عن لقبه.

وقال جيمس ميلنر نجم خط وسط فريق ليفربول إن الأجواء في استاد "آنفيلد" ستكون عاملا أساسيا مؤثرا في اجتياز عقبة أتلتيكو موضحا أنه يتوقع ليلة أخرى جيدة وخاصة على ملعب ليفربول.

واكتسب ليفربول خبرة رائعة بهذه المواقف من الفوز الثمين له على برشلونة الموسم الماضي في طريقه لإحراز اللقب السادس له في البطولة.

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وقال ميلنر إن التشجيع الحماسي الهائل من الجماهير هو مفتاح الفوز في مثل هذه المواجهات، وأضاف: الجماهير ستكون خلفنا ، وستكون ليلة خاصة. تكون هكذا دائما. ولهذا الأمر يتوقف علينا الآن في تحقيق نتيجة طيبة. نعلم مدى قوة أتلتيكو مدريد ومدى قوة تنظيمه ، ولكننا نأمل في التغلب عليهم والضغط عليهم خلال مباراة الغد لتحويل النتيجة لصالحنا في ليلة خاصة على استاد آنفيلد.

واستعاد ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب نغمة الانتصارات بالفوز على بورنموث 2 - 1 يوم السبت الماضي بعد هزيمتين متتاليتين أمام واتفورد صفر- 3 في الدوري الإنجليزي وأمام تشيلسي صفر - 2 في كأس إنجلترا.

ويحظى ليفربول حاليا بمعنويات عالية للغاية بعدما اقترب بشدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ ثلاثة عقود كما حقق الفريق بفوزه على بورنموث رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي يحقق الفوز في 22 مباراة متتالية على ملعبه بالمسابقة علما بأن الرقم القياسي السابق (21 مباراة متتالية) كان مسجلا باسمه منذ 1972.

وسبق لأتلتيكو أن لعب على استاد "آنفيلد" مرتين سابقتين في دوري الأبطال ولم يحقق الفوز في أي منهما، إذ التقيا في موسم 2008- 2009 ، تعادل أتلتيكو مع ليفربول 1 - 1 على هذا الملعب بدور المجموعات ثم التقيا في الموسم التالي وخسر أتلتيكو 1 - 2 في المربع الذهبي ولكن كلا من النتيجتين كانت كافية ليعبر أتلتيكو إلى الدور التالي على حساب ليفربول.

وكشف كيران تريبيير مدافع أتلتيكو حاليا ونجم توتنهام الإنجليزي سابقا لزملائه مدى صعوبة اللاعب على استاد "آنفيلد" وقال : آنفيلد ربما يكون من أفضل الاستادات بفضل الأجواء التي يشهدها.