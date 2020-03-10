بعد مخالطة رئيس النادي المصاب بكورونا.. كوكا يخضع للفحص الطبي في أولمبياكوس

كتب: ضياء السقا

أعلن مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رجل الأعمال اليوناني، في تصريحات نشرتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية، "لقد زارنى الفيروس الأخير وأصبحت مضطرا إلى إعلام الجماهير".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد اتخذت جميع التدابير اللازمة وألتزم بتعليمات الأطباء".

وتابع: "أنصح الجميع بالمتابعة بشكل مستمر أتمنى الشفاء العاجل للجميع".

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من جانبها، كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، سيخضع للفحص الطبي في نادي أولمبياكوس، مع بقية لاعبي الفريق، وذلك بعد مخالطة رئيس النادي المصاب بكورونا.

وكان مالك أولمبياكوس قد زار الفريق خلال الأسبوع الحالي، وهو ما ينذر بكارثة في حال انتقال الفيروس للاعبين.

وتواجد ماريناكيس في مباراة فريقه ضد آرسنال الإنجليزي التي أقيمت على ملعب الإمارات في السابع والعشرين من فبراير الماضي ضمن منافسات إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، والتي شهدت إقصاء الجانرز من المنافسة بعد الخسارة أمام نظيره اليوناني.

جدير بالذكر أن نادي أولمبياكوس يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" المنتقل إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من سبورتينج براجا.