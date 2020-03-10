قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم مصير حضور الجماهير مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

كتب: ضياء السقا

ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن اتحاد الكرة المصري قرر إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء المغربيين، في القاهرة، بدون جمهور، وفقا للمعطيات الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ويلعب الأهلي والزمالك مع بطلي المغرب أوائل مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا في وقت سابق، يعلن فيه إقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجبلاية في بيانها :" حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".