للضرورة أحكامها في مباراة سان جرمان-دورتموند

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الى ان الدخول الى مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني المقررة الأربعاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، سيقتصر فقط على الأشخاص "الضروريين".

وتقام المباراة غدا على ملعب بارك دي برانس من دون جمهور، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصارمة التي باتت تعرف طريقها الى ملاعب كرة القدم والرياضة عموما حول العالم.

وأوضح "ويفا" لوكالة فرانس برس ان "أي حامل تذكرة لن يتم السماح بدخوله، بل فقط بعض الشخصيات المهمة المرتبطة بكل من الناديين".

في ما يأتي عرض للأشخاص الذين سيسمح لهم بدخول الملعب:

- المسؤولون المرتبطون بويفا (مندوبون، حكام...)

- وفدان من مسؤولي سان جرمان ودورتموند في المنصة الرئيسية

Advertisements

- اللاعبون والجهازان الفنيان على أرض الملعب

- الفرق الفنية والإعلامية التابعة للشبكات الخمس المالكة لحقوق البث

- أفراد الفريق الإعلامي لكل من الناديين

- عناصر الأمن والمشرفون على مدرجات الملعب

- بعض الأفراد المختلفين مثل العاملين في مجال الطعام أو الاعتناء بعشب الملعب