مباريات الدوري الفرنسي من دون جمهور حتى 15 أبريل

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إقامة كل مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 نيسان/أبريل المقبل، وذلك في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار الحكومة الفرنسية الأحد منع التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، بعدما سبق للسلطات ان منعت حتى منتصف نيسان/أبريل، التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص.

وأعلنت فرنسا تسجيل 1412 إصابة ووفاة 25 شخصا بفيروس "كوفيد-19" الذي أثر سلبا على الأحداث الرياضية حول العالم.

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وانضمت فرنسا بذلك الى سلسلة دول أوروبية اتخذت إجراءات من هذا النوع، أبرزها إيطاليا، أكثر دول القارة تأثرا بالفيروس، والتي علّقت كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل، وإسبانيا التي أعلنت إقامة المرحلتين المقبلتين من الليغا دون جمهور، وألمانيا التي بدأت بإعلان منع حضور المشجعين لبعض مباريات البوندسليغا.

وعلى الصعيد القاري، اتخذ القرار بإقامة عدد من المباريات في مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" من دون جمهور، أبرزها مباراة باريس سان جرمان الفرنسي مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "بارك دي برانس" الاربعاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي الأربعاء.

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