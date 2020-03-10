ميلان يبقى صاحب أطول سلسلة من المباريات بلا خسارة

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لا يزال ميلان الايطالي نسخة المدرب فابيو كابيلو يحتفظ بالانجاز التاريخي القياسي في سلسلة اطول مباريات بلا خسارة في الدوريات الاوروبية الكبرى رغم المحاولات الكثيرة و المتعددة التي بذلتها اندية اخرى في الدوري الايطالي و في دوريات اخرى للإطاحة به اخرها كانت محاولة ليفربول. في الدوري الانكليزي الممتاز.

و تمكن واتفورد المتواضع من الحاق اول خسارة بليفربول في الممتاز منذ الثالث من يناير العام 2019 عندما انهزم امام مانشستر سيتي.

و بين الثالث يناير 2019 و ال29 من فبراير 2020 بقي ليفربول بدون خسارة خلال سلسلة بلغت 44 مباراة حقق خلالها 43 انتصارا و تعادلا واحدا كان امام مانشستر يونايتد.

و عقب سقوط الليفر امام واتفورد بالثلاثية النظيفة في منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البرمييرليغ نشرت شبكة بي بيس ي البريطانية تقريرا استعرضت خلاله ابرز انجازات الاندية بدون خسارة في مختلف الدوريات الاوروبية سواء من حيث المدة الزمنية او من حيث عدد المباريات.

و رغم تراجع نتائج و انجازات ميلان الا ان اسمه يبقى محفورا بأحرف من ذهب في تاريخ الدوريات الاوروبية الكبرى كونه صاحب اطول سلسلة من المباريات بلا خسارة حيث بلغ عددها 58 مباراة في الدوري الايطالي في الفترة بين السادس و العشرين مايو عام 1991 تاريخ الجولة الاخيرة من الموسم 1990 -1991عندما تعادل مع بارما و حتى ال21 مارس 1993 عندما سقط على ارضه وأمام جمهوره في سان سيرو ضد بارما بهدف قاتل في الجولة الرابعة و العشرين من الموسم 1992-1993.

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و خلال هذه الفترة حقق ميلان انجاز تاريخي عندما فاز بلقب الدوري الايطالي في الموسم 1991-1992 بدون خسارته لأي مباراة على مدار الموسم بتشكيلة كانت تضم المع الاسماء ابرزهم الهداف الهولندي ماركو فان باستن و بقيادة المدرب المتمرس فابيو كابيلو وهي التشكيلة التي احتفظت باللقب ثلاثة مواسم متتالية مثلما بلغت نهائي دوري ابطال اوروبا ثلاث مواسم متتالية فاز بنهائي عام 1994 و خسر نهائي 1993 و 1995.

و يبتعد ميلان بفارق خمس مباريات عن بايرن ميونيخ الذي صمد 53 مباراة في الدوري الالماني في حقبة المدرب الاسباني بيب غوارديولا وسلفه يوب هانكس بين عامي 2012 و 2014.

كما يبتعد ميلان بفارق تسع مباريات عن ارسنال الذي خاض 49 مباراة بدون خسارة في الدوري الانكليزي الممتاز بين عامي 2003 و 2004 و حقق لقب البطولة بدون تعثر.

وحاول يوفنتوس ازاحة ميلان من تاريخ الدوري الايطالي غير انه فشل بعدما توقفت سلسلته عند المباراة رقم 49 عام 2012 في عهد المدرب انطونيو كونتي.

و من الناحية الزمنية بقي ميلان بدون خسارة خلال 672 يوما و نادي بيروجيا الذي صمد في الدوري الايطالي 546 يوما بينما صمد ارسنال في الدوري الانكليزي 539 يوما في حين ان ليفربول صمد خلال 422 يوما.