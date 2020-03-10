شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعسكر في السويس بـ26 لاعبًا استعدادًا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي مساء اليوم على أحد ملاعب السويس استعدادًا لمباراته بالجولة الثامنة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وقبل بدء المران حرص طارق العشري المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة غلق صفحة الملف الأفريقي نهائيًا بعدما ودع الفريق منافسات النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي دور الثمانية، مشيرًا أن الفريق ينتظره عدد من المباريات الصعبة أمام حرس الحدود والزمالك والاسماعيلي والاتحاد في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مشددًا أن اللاعبين عليهم بذل المزيد من الجهد والعرق لتحسين وضع الفريق في الدوري.

عن المران فقد حرص طارق العشري على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة نهضة بركان كاملة، حيث أدى هؤلاء اللاعبون مراناً خفيفا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانا قويا.

وانتظم الفريق عصر اليوم في معسكر مغلق بالسويس بمشاركة 26 لاعبا هم :

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أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة في حراسة المرمى.

كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال، بهاء مجدي محمود، خالد مصطفى لخط الدفاع.

عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، محمد جابر، حسين رجب ، حجاج عويس، مفتاح طقطق، حسن علي، اسلام عطية، عبد الناصر دي ماريا، أحمد عادل ميسي، أيمن ندا، عبد الرحمن زين لخط الوسط.

أوستين أموتو، محمود وادي لخط الهجوم.