شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن ورنيم الوليلي يدخلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إنجاز فريد للرياضة المصرية على وجه العموم وداخل لعبة الإسكواش على بصفة خاصة دخل الزوجان المصريان، طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ورنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. جاء دخول الثنائي المصري للموسوعة على خلفية تتويجهما ببطولة العالم في لعبة الإسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة واحدة معًا وفي نفس اللعبة أيضًا.

وكانت رنيم الوليلي قد حصدت لقب بطولة العالم في عام 2017، فيما حصد طارق مؤمن اللقب في بداية الموسم الجاري وبالتحديد في نوفمبر الماضي، وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.