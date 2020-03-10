شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الأحداث الرياضية فى مصر بدون جماهير بما فيها مباراة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك جلسة جمعت بينه وبين مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى وكذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدورها الرائع فى تنظيم بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، وقال صبحى إن النشاط الرياضى بمصر مُستمر لكن دون تجمعات جماهيرية كإجراء احترازى حفاظًا على صحة الجماهير.

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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وأضاف صبحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المباريات تقام فى مواعيدها ولكن دون حضور جماهيرى سواء المحلية أو الأفريقية، موضحًا أن مباراة توجو تندرج تحت السياق والمبدأ بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء.

وتأتي تصريحات وزير الرياضة بعد بيانه الأخير الخاص بالتجمعات فى المحافل الرياضية، وضرورة مراعاة تخفيف الأعداد المسموح بتواجدها في الملاعب أثناء الأحداث الرياضية، كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث إن السفر العادي يتطلب ترانزيت في إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، وجاء نص البيان كالتالى: "حفاظًا على سلامة جماهير الكرة المصرية فى هذه الظروف الخاصة التى تستوجب اتخاذ كل التدابير فى مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذى يعانى منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيرى وحتى إشعار آخر".