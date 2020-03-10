شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يضم 18 لاعبا لقائمة طنطا في مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتى ستقام علي ملعب طنطا غدًا في السابعة والنصف مساءً، وشهدت القائمة ضم 18 لاعبا وهم علي فرج، محمد أشرف، محمد حسام "الشرخه"، سليمان عبدربة، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، تاديو لوانجا، محمد اسف، حسين فصيل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، أحمد فهمي، محمد ناجي جدو، جون افيري، إسلام فؤاد، عبدالرحمن الدح.

وشهد آخر ظهور لطنطا فى مسابقة الدورى تعادلا سلبيًا مع إنبى، فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

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ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويسعى أيمن المزين لخطف النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام وادى دجلة مكون من: "علي فرج، أحمد سالم، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير، حسام غالي، محمد أسعد، حسن فيصل، أحمد أوكا، أحمد فهمي، محمد جدو".

فيما تعد مباراة الغد الظهور الأول لليونانى نيكوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس الذى رحل عن النادى بسبب تراجع النتائج في الدور الأول للمسابقة ويسعى المدرب الجديد لإنتشال دجلة من عثراته بداية من مواجهة طنطا، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام طنطا مكون من: "محمد عبد المنصف - رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – مروان حمدي إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – حسام عرفات - عبد الكبير الوادي– بوزاس فاسيليوس – بيكاهم".