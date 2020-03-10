شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي في مباراة سموحة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج ما يقرب من 12 لاعبًا من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في مباراة سموحة غدًا في الدوري لأسباب مختلفة حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي وكهربا بسبب الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر، فيما يغيب للإجهاد كل من على معلول ومحمود متولي ويغيب للإصابة، كل من: الأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي، فيما يغيب لأسباب فنية، شريف إكرامي وصالح جمعة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – علي لطفي - رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي_أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر _مروان محسن – أليو بادجي.

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وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد غياب طويل كما عاد الصاعد عربي بدر، ويلتقي الأهلي مع سموحة بإستاد القاهرة في السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأربعاء، في الجولة الثامنة عشر للدوري وعهي المباراة التى يُديرها الحكم محمد عادل .

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 46 نقطة جمعها من 16 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن، فيما يحتل سموحة المركز السابع بـ24 نقطة من 17 مباراة خاضها في الدوري.