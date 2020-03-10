تقارير: نجم باريس سان جيرمان يخضع لفحص فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قام بإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان قد أُصيب بفيروس كورونا أم لا، بعد تعرضه لنزلة برد.

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وقالت الصحيفة أن نتيجة الفحص ستظهر في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء أو صباح غداً الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المؤشرات الأولية للفحص الذي أجراه النجم الفرنسي يُشير إلى أن الاختبار سلبياً.

يذكر أن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أكد في وقت سابق أنه سيتخذ قرار مشاركة مبابي من عدمها أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء.