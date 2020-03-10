يويفا يرفض تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" رغم الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية ، فإن اليويفا مستمر في رفض الدعوات المتزايدة لتأجيل اليورو أو حتى تأخيره لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتعد إيطاليا حتى الآن الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا خارج الصين، لكن المرض ينتشر بسرعة في بقية أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الحكومة الإيطالية قررت إيقاف النشاط الكروي حتى 3 إبريل، كما تقرر إقامة العديد من المباريات في أوروبا خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير.

ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 دولة بأوروبا، وستُفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما بملعب "الأوليمبكو".