ليفربول يعلن إجراءات احترازية في أنفيلد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي القيام بإجراءات احترازية في ملعب أنفيلد خلال مواجهته مع أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة فيروس كورونا.

ليفربول أعلن عن توفير معقم لليدين في جنبات الملعب ومضادات للبكتيريا في كل دورات المياة في أنفيلد، بالإضافة إلى ملصقات تحتوي على تعليمات للسلامة العامة، والحرص على النظافة الشخصية في أبهى صورها.

وأشار النادي الإنجليزي إلى الالتزام بتعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم المصافحة بين اللاعبين قبل المباراة، لكن سيصطف الفريقين معاً دون لمس أو تواصل مباشر بينهم.

وناشد حامل لقب دوري أبطال أوروبا جماهيره بالاستماع لنصائح الأطباء واللجوء إلى العزلة الطبية في حالة ظهور أي أعراض تتوافق مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.