وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقدا مع مجلس إدارة بنك مصر لايجار محلين بسور النادي بشارع جامعة الدول العربية كحق انتفاع لمده عشرين عاما مع دفع قيمه ايجار مقدم لمدة ثلاث سنوات . عشرين عاما مع دفع قيمه ايجار مقدم لمدة ثلاث سنوات . وقع عن الزمالك أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وعن بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس البنك. النادي وعن بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس البنك. حضر التوقيع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ومحمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة والمهندس هانى زادة عضو المجلس ورحاب أبو رجيلة عضو المجلس السابق وقيادات بنك مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع عقد إيجار محلين بسور الزمالك لبنك مصر بحق انتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.