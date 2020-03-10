اكتسح فريق الصيد نظيره البدرشين بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقى بدورى القسم الثالث لكرة القدم . احرز اهدف الصيد اللاعب محي الدين محمد هدف وثلاث أهداف " هاتريك"للاعب محمد يحيي عبدالمحسن الدين محمد هدف وثلاث أهداف " هاتريك"للاعب محمد يحيي عبدالمحسن يشرف على الفريق المدير الفني أمين عرابى ، مدرب الفريق حسام زينهم ، مدرب مساعد رضا عبد العزيز، مدرب الحراس نادر سعد، مدير إدارى محمد بدوي، إداري عبد الله عكاشة، الدكتور أحمد النقيطى طبيب الفريق، علاج طبيعى دكتور أمجد فوزى، عبدالعزيز حارس زيزو أخصائي المساج. حسام زينهم ، مدرب مساعد رضا عبد العزيز، مدرب الحراس نادر سعد، مدير إدارى محمد بدوي، إداري عبد الله عكاشة، الدكتور أحمد النقيطى طبيب الفريق، علاج طبيعى دكتور أمجد فوزى، عبدالعزيز حارس زيزو أخصائي المساج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصيد يكتسح البدرشين بالاربعة بدوري القسم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.