إصابة نجم الرجاء المغربي

غاب عبد الإله الحافيظي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، عن مران فريقه الأول، بعد عودة الفريق من الكونغو الديمقراطية، وحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بدوري أبطال

أفريقيا، بعد تخطي عقبة مازيمبي، بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يخضع الخافيظي لفحص الطبي من أجل معرفة مدى قوة الإصابة،

قبل مواجهة الإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف لصالح الدراويش.ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في دور نصف النهائي من دوري الأبطال في مطلع شهر مايو المقبل.