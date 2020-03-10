بث مباشر.. مشاهدة مباراة لايبزيغ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

يأمل لايبزيغ الألماني استكمال المهمة وضمان تأهل تاريخي للمرة الأولى الى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي.

وقطع لايبزيغ شوطا كبيرا إلى الدور المقبل بحسمه مباراة الذهاب، حيث عاد الفريق الألماني بفوز غالٍ من لندن بهدف وحيد سجله نجمه الدولي تيمو فيرنر من ركلة جزاء.

وبلغ لايبزيغ ثمن النهائي للمرة الأولى في ثاني مشاركة له في المسابقة القارية الأسمى بعد الموسم

ما قبل الماضي.وشدد لايبزيغ على أن مباراته مع توتنهام ستقام في موعدها وكما كان محددا سابقا بحضور الجماهير على الرغم من دعوات وزير الصحة الألماني ينز سباهن الى «إلغاء جميع الأحداث التي تشمل أكثر من 1000 شخص، حتى إشعار آخر».وأكد لايبزيغ إنه «على اتصال وثيق بالسلطات الصحية ومع استمرار الأمور في الوقت الحالي، فإن المسار الطبيعي للمباراة، بما في ذلك المتفرجين، ليس مهددا».وأدى انتشار فيروس «كوفيد-19» الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في أوروبا، إلى إلغاء أحداث رياضية أو إقامتها من دون جماهير، ومنها مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني المقررة غدا الأربعاء في باريس ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.



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لمشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيغ بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيغ بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

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ملخص المباراة الماضية